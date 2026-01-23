اعتقال مسلح ابتز شركة مقاولات أثناء تنفيذ مشروع خدمي شمال البصرة

كشف مدير شركة "سماء الإيمان" للمقاولات، يحيى المالكي، اليوم الجمعة ( 23 كانون الثاني 2026 )، عن تعرض شركته لعملية ابتزاز مسلح في شمال محافظة البصرة.

وقال المالكي، إن "مسلحاً اعترض طريقي مستخدماً السلاح، وطالبني بدفع مبلغ قدره ثلاثون مليون دينار"، مبيناً أنه "على الفور تم الاتصال بالقوات الأمنية المتمثلة بشرطة شمال البصرة، التي تمكنت من إلقاء القبض على المبتز وإيداعه التوقيف".

وأضاف أن "شركة سماء الإيمان تنفذ مشروع طريق خدمي يخدم عموم المواطنين"، مؤكداً أن "المشروع ليس استثمارياً خاصاً بالشركة".