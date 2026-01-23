الأخبار

اعتقال مسلح ابتز شركة مقاولات أثناء تنفيذ مشروع خدمي شمال البصرة


كشف مدير شركة "سماء الإيمان" للمقاولات، يحيى المالكي، اليوم الجمعة ( 23 كانون الثاني 2026 )، عن تعرض شركته لعملية ابتزاز مسلح في شمال محافظة البصرة.

وقال المالكي، إن "مسلحاً اعترض طريقي مستخدماً السلاح، وطالبني بدفع مبلغ قدره ثلاثون مليون دينار"، مبيناً أنه "على الفور تم الاتصال بالقوات الأمنية المتمثلة بشرطة شمال البصرة، التي تمكنت من إلقاء القبض على المبتز وإيداعه التوقيف".

وأضاف أن "شركة سماء الإيمان تنفذ مشروع طريق خدمي يخدم عموم المواطنين"، مؤكداً أن "المشروع ليس استثمارياً خاصاً بالشركة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الوقف السني ينفي تحذير أئمة في كركوك وصلاح الدين من جمع تبرعات لكرد سوريا
السفارة العراقية في تركيا تستأنف استلام وترويج معاملات بيانات الولادة
الإطار التنسيقي: المواقف الشجاعة للقضاء العراقي عكست نزاهته وابتعاده عن التجاذبات
الجيش العراقي يُغيث عوائل حاصرتها الثلوج في سنجار
السوداني وماكرون يبحثان ملف نقل "الدواعش" الى العراق
سفارة العراق بليبيا: عودة اول رحلة من المهاجرين العراقيين غير الشرعيين الى البلاد
أستاذ القانون الدولي والفيزياء النووية هادي دلّول : أمريكا ستقصف العراق "نيابة" عن إيران
اعتقال مسلح ابتز شركة مقاولات أثناء تنفيذ مشروع خدمي شمال البصرة
مجلس النواب ينشر جدول اعمال جلسة الاحد المقبل
رئيس مجلس القضاء: العدالة لا تعرف التعب عندما يكون أمن الوطن على المحك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك