رئيس هيئة الحشد الشعبي يوجه بدعم القطعات على الحدود لتعزيز قدراتها في أداء المهام والواجبات

وجه رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الخميس، بدعم القطعات على الحدود لتعزيز قدراتها في أداء المهام والواجبات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس هيئة الحشد الشعبي، في بيان : إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ترأس في مكتبه ببغداد، اجتماعاً موسعاً، ضم رئيس الأركان والأمين العام وعدداً من قيادات الحشد الشعبي".

وأضاف البيان، أن "الفياض استمع، خلال الاجتماع، إلى إيجاز مفصل قدمه القادة الميدانيون، بشأن طبيعة الأوضاع الأمنية على الحدود العراقية السورية، الممتدة من محافظة نينوى وصولاً إلى الأنبار، فضلاً عن عرض شامل لمحاور انتشار قطعات الحشد الشعبي، ومستوى التنسيق القائم مع تشكيلات القوات الأمنية في الجيش وقوات أمن الحدود".

ووجه الفياض، وفقاً للبيان، "بدعم القطعات بجميع التجهيزات والمستلزمات اللازمة؛ لتعزيز قدراتها في أداء المهام والواجبات الموكلة اليها بمهنية واحترافية عالية"، مشدداً على، "ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري، ورفع مستوى التنسيق مع القطعات الماسكة للأرض، وأخذ اقصى درجات الحيطة والحذر من أي محاولات تسلل، أو تهديدات إرهابية، قد تستهدف الأراضي العراقية، مؤكداً أهمية تكثيف الزيارات الميدانية".

وأعرب رئيس الهيئة عن، "ثقته ببسالة المقاتلين، وبالإجراءات الأمنية واللوجستية المتبعة على طول الشريط الحدودي"، مشيراً إلى، أن "العراق يمتلك جميع القدرات اللازمة لحماية أمنه، وصون حدوده، وإحباط أي مخططات تستهدف أمن واستقرار البلاد".