الشيخ همام حمودي: التحديات تستوجب التوافق بروحية وطنية لتسريع إكمال الاستحقاقات

اكد الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي ان التحديات تستوجب التوافق بروحية وطنية لتسريع إكمال الاستحقاقات .

وذكر بيان لمكتبه ان الشيخ حمودي استقبل وفداً قيادياً للاتحاد الوطني الكردستاني، وبحثا التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها المحتملة، ومسار الحوارات بين القوى السياسية لإكمال تشكيل بقية الرئاسات.

واكد الشيخ حمودي خلال اللقاء، أن ما تمر به المنطقة من احداث أمنية خطيرة تستوجب من جميع القوى السياسية العمل بروحية الانسجام الوطني والتوافق على اساس المصالح العليا لتسريع إكمال الاستحقاقات الدستورية، مشيراً إلى ان الحوارات الإيجابية هي ركيزة إدامة الاستقرار في البلد وتفعيل دور العراق المحوري في المنطقة، خاصة في ظل ما تواجهه من تحديات.

واعرب حمودي عن امله بان تتحول خيارات القوى الوطنية الى مشروع استقرار مستدام وإصلاح ونهوض بالواقع العراقي.