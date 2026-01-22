القضاء الأعلى يحذر من منتحلي صفة موظفي مكتب رئيس المجلس وينبه الى اتصالات مشبوهة

حذر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس ( 22 كانون الثاني 2026 )، من قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة موظفي مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى واجراء اتصالات مع شخصيات سياسية وتنفيذية لتحقيق مصالح خاصة، مؤكدا صدور احكام بحق عدد منهم من قبل المحاكم المختصة.

وقال المجلس في بيان إنّه "لوحظ في الآونة الاخيرة قيام بعض الاشخاص بانتحال صفة موظفي مكتب السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى واجراء اتصالات مع شخصيات سياسية وتنفيذية لتحقيق مصالح خاصة، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق عدد من هؤلاء ممن تم القبض عليهم، حيث صدرت احكام بحقهم من المحاكم المختصة".

وأضاف البيان ان "مجلس القضاء الاعلى ينبه الى عدم التعامل مع هذه الاتصالات، ويدعو الى تبليغ المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى او اقرب محكمة تحقيق عن هذه الحالات، ليتسنى متابعة المحتالين والقبض عليهم".