الصحاف يعلن: 100 مهاجر يصلون البلاد غداً ضمن رحلات العودة الطوعية من ليبيا

أعلن القائم بأعمال السفارة العراقية في ليبيا، أحمد الصحاف، عن انطلاق اولى رحلات إعادة المهاجرين من ليبيا يوم غد بواقع 100 شخص.

وقال الصحاف، ان "الرحلة الاولى ستصل فجر يوم غد 23/1، وعلى متنها 100 مهاجر"، مبينا انه "سيتم اعادة العدد المتبقي في اليوم التالي"، بحسب الوكالة الرسمية.

واوضح ان "197 مهاجراً ينتظرون العودة الطوعية الى ذويهم"، مشيراً الى "اقلاع الرحلة الاولى لطائرة C130 التابعة للقوة الجوية العراقية، تنفيذاً لتوجيه دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

واكد ان "وزارة الخارجية نسقت جهداً وطنياً عالي المستوى مع الجهات المعنية لتنفيذ عملية العودة الطوعية للمهاجرين بهدف ضمان امنهم وسلامتهم".