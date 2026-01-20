السامرائي يبحث مع وفد الاتحاد الاسلامي الكردستاني استحقاقات المرحلة المقبلة

استقبل رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، وفد كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني برئاسة النائب مثنّى أمين.

وجرى خلال اللقاء ،بحسب بيان لمكتب السامرائي ، بحث مستجدات المشهد السياسي، واستحقاقات المرحلة المقبلة بعد إنجاز الاستحقاقات الدستورية الأساسية.

واكد الجانبان اهمية تعزيز التنسيق بين القوى السياسية، وترسيخ الحوار المسؤول بما يدعم الاستقرار، ويسهم في انتظام العمل المؤسسي، ويخدم المصلحة العامة للبلاد في المرحلة القادمة.