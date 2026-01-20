القضاء يعتبر "التنويم المغناطيسي" وسيلة احتيال ويصدر حكماً بالحبس ثلاث سنوات

أقرت محكمة استئناف بابل الاتحادية، اليوم الثلاثاء ( 20 كانون الثاني 2026 )، بصفتها التمييزية، قرار إدانة متهم قام بالاستيلاء على أموال ومصوغات ذهبية تعود لإحدى المواطنات، مستخدماً أسلوب "التنويم المغناطيسي" كوسيلة للاحتيال.

وذكرت المحكمة في بيان، أن "المتهم أوهم المجنى عليها بأن عملة بيلاروسية مسحوبة من التداول تمتلك قيمة سوقية مرتفعة، ما دفعها إلى تسليمه مبالغ مالية ومخشلات ذهبية".

وبيّنت المحكمة أنها "كيفت فعل المتهم واستخدامه للتنويم المغناطيسي على أنه من (الطرق الاحتيالية) المنصوص عليها في المادة (456/ أولاً/ أ) من قانون العقوبات العراقي، مؤكدةً بذلك الحكم الصادر بحقه والقاضي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات".