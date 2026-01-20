اعتقال قيادي في "داعش"الارهابي تسلل من سوريا الى العراق

أعلن الحشد الشعبي، عن اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" الارهابي تسلل من سوريا الى صحراء الموصل غربي محافظة نينوى.

وجاء في بيان للحشد، "نفّذ أمن الحشد الشعبي، عملية نوعية بالغة الأهمية، أسفرت عن إلقاء القبض على قيادي داعشي خطير يُعد من أبرز وأخطر القيادات الميدانية في التنظيم الإرهابي".

وأضاف البيان أنه "حسب المعلومات الأولية، فإن المعتقل تسلّل من الأراضي السورية إلى صحراء الموصل، ويُعد المسؤول المباشر عن مفارز داعش في صحراء الموصل والأراضي السورية، حيث كان يشرف على التخطيط وإدارة العمليات الإرهابية، وتنظيم تحركات الخلايا النائمة في تلك المناطق".