وزارة الداخلية: ضبط 2.5 مليون حبة كبتاغون والإطاحة بـثلاثة عناصر من شبكة تهريب للمخدرات

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن ضبط 2.5 مليون حبة كبتاغون والإطاحة بـ3 عناصر من شبكة تهريب للمخدرات بعملية عابرة للحدود في الأراضي السورية، حيث ذكرت الوزارة، في بيان، إنه "في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وبناءً على توجيهات وزير الداخلية، نفّذت وزارة الداخلية العراقية، ممثلةً بالمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، عملية أمنية نوعية عابرة للحدود، بالتنسيق والتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية، استهدفت شبكة إجرامية دولية متخصصة بتصنيع وتهريب وترويج المواد المخدّرة".

كذلك أضافت، أن "العملية التي جاءت نتيجة عمل استخباري دقيق وتنسيق أمني مشترك، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو (ا.ع) داخل الأراضي العراقية، وإلقاء القبض على عنصرين من الشبكة داخل الأراضي السورية، فضلاً عن ضبط ما يقارب (2,500,000) مليونين وخمسمئة ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدّرة، في ضربة نوعية أسهمت في تفكيك أحد المسارات الرئيسة لعمل الشبكة"، وتابعت، أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهم داخل العراق، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة، فيما تواصل المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وبالتنسيق مع الجهات النظيرة، ملاحقة بقية عناصر الشبكة وفق معطيات استخبارية دقيقة".

كما أكدت وزارة الداخلية، أن "هذا الإنجاز يعكس تطور مستوى التنسيق الأمني الإقليمي، وقدرة الأجهزة الأمنية العراقية على مواجهة التهديدات العابرة للحدود، وحماية المجتمع من آفة المخدرات".