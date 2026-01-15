الأخبار

وزارة الداخلية: ضبط 2.5 مليون حبة كبتاغون والإطاحة بـثلاثة عناصر من شبكة تهريب للمخدرات


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن ضبط 2.5 مليون حبة كبتاغون والإطاحة بـ3 عناصر من شبكة تهريب للمخدرات بعملية عابرة للحدود في الأراضي السورية، حيث ذكرت الوزارة، في بيان، إنه "في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وبناءً على توجيهات وزير الداخلية، نفّذت وزارة الداخلية العراقية، ممثلةً بالمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، عملية أمنية نوعية عابرة للحدود، بالتنسيق والتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية، استهدفت شبكة إجرامية دولية متخصصة بتصنيع وتهريب وترويج المواد المخدّرة".

كذلك أضافت، أن "العملية التي جاءت نتيجة عمل استخباري دقيق وتنسيق أمني مشترك، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو (ا.ع) داخل الأراضي العراقية، وإلقاء القبض على عنصرين من الشبكة داخل الأراضي السورية، فضلاً عن ضبط ما يقارب (2,500,000) مليونين وخمسمئة ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدّرة، في ضربة نوعية أسهمت في تفكيك أحد المسارات الرئيسة لعمل الشبكة"، وتابعت، أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهم داخل العراق، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة، فيما تواصل المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وبالتنسيق مع الجهات النظيرة، ملاحقة بقية عناصر الشبكة وفق معطيات استخبارية دقيقة".

كما أكدت وزارة الداخلية، أن "هذا الإنجاز يعكس تطور مستوى التنسيق الأمني الإقليمي، وقدرة الأجهزة الأمنية العراقية على مواجهة التهديدات العابرة للحدود، وحماية المجتمع من آفة المخدرات".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
