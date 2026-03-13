الأخبار

جهاز الأمن الوطني: معالجة (139) حساباً إلكترونياً يهدد الأمن المجتمعي خلال أسبوع


أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن ضبط (155) هاتفاً نقالاً وشريحة اتصال ومواد ممنوعة داخل المؤسسات الإصلاحية، حيث ذكر الناطق الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم في تصريح للوكالة الرسمية، إنه "تمت معالجة (139) حساباً إلكترونياً يهدد الأمن المجتمعي خلال أسبوع"، لافتاً إلى أنه "تم ضبط (155) هاتفاً نقالاً وشريحة اتصال ومواد ممنوعة داخل عدد من المؤسسات الإصلاحية".

وأضاف أنه "تم ايضاً ضبط (30) شركة تجارية وسياحية ومعامل صناعية مخالفة للضوابط والتعليمات"، مشيراً إلى أنه "تم ضبط ومعالجة (29 طناً و847 كيلوغراماً) من المواد الغذائية المهربة ومنتهية الصلاحية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جهاز الأمن الوطني: معالجة (139) حساباً إلكترونياً يهدد الأمن المجتمعي خلال أسبوع
مديرية بيئة النجف الأشرف: مساعٍ حكومية لتحويل "طارات النجف" إلى محمية طبيعية
إصابات للقوات الفرنسية نتيجة هجوم استهدف قاعدتهم في أربيل
السفارة الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة العراق فوراً وتحدد خيارات التنقل البري
العمليات المشتركة : الاعتداءات على مقرات الحشد الشعبي خرق فاضح للسيادة الوطنية واستهداف مباشر لكرامة العراق
الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتصدي لأي استهداف
إيران تدين الهجوم الجوي على معبر القائم الحدودي في العراق
هيبت الحلبوسي يدين بشدَّة استهداف مقرَّات الحشد الشعبي
الإعلام والاتصالات تصدر قراراً بالتعليق الفوري لعرض مسلسل “عرش الشيطان”
هيئة الحشد الشعبي تعرب عن رفضها واستنكارها للاعتداءات التي استهدفت مقراتها الرسمية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك