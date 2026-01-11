رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس البرلمان لبحث التعاون بين السلطتين

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مع رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، التعاون المشترك بين القضاء والبرلمان.

وذكر مجلس القضاء في بيان ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، استقبل اليوم الاحد الموافق 11 / 1 / 2026، رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي".

وأضاف ان "القاضي زيدان قدم في مستهل اللقاء التهنئة لرئيس مجلس النواب بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس ونيله ثقة أعضاء مجلس النواب"، معرباً عن "تمنياته له بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه التشريعية".

وأشار الى انه "من جانبه ثمّن رئيس مجلس النواب جهود القضاء في اكمال تشكيل السلطة التشريعية ضمن التوقيتات الدستورية، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والقضائية في المواضيع المشتركة".