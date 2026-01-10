الأخبار

بداية مقلقة للبرلمان الجديد.. حضور النواب يتناقص تدريجيًا و100 نائب "بلا دوام" منذ أداء القسم


عقد مجلس النواب العراقي في دورته السادسة، جلسته الثالث اليوم السبت، ولا يزال عدد النواب الحاضرين يتناقص تدريجيًا منذ اول جلسة، فهناك اكثر من 100 نائب حتى الان يتغيب من الجلسات دون سبب واضح.

بدأ البرلمان جلسته الأولى بغياب 37 نائبا فقط، وكان الحضور الأعلى والبالغ 292 نائبا سببه الحضور لاداء القسم، وبعد ذلك في الجلسة الثانية حضر 221 نائبا فقط، أي بغياب 108 نواب.

اما اليوم انعقدت الجلسة الثالثة للبرلمان بحضور 209 نواب، أي بغياب 120 نائبا، ما يكشف عن تناقص عدد الحضور تدريجيًا، ويكشف عن وجود اكثر من 100 نائب بدأ يتغيب عن البرلمان الجديد بالرغم من انه بدأ اعماله للتو، ما يكشف عن سياق سيستمر الى نهاية هذه الدورة، حيث غالبا ما يكون هناك اكثر من 100 نائب "فضائي"، اكملوا الدورة الخامسة الماضية بلا حضور مع استمرار تقاضيهم رواتبهم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كتلة بدر النيابية تقدم مقترحين لزيادة جزء من الإيرادات غير النفطية في العراق
الديمقراطي الكردستاني يكشف عن خيارين لحسم اختيار رئيس الجمهورية
بداية مقلقة للبرلمان الجديد.. حضور النواب يتناقص تدريجيًا و100 نائب "بلا دوام" منذ أداء القسم
مجلس النواب يصوت على توصية تخص تحسين المعدل ونظام المحاولات للسادس الاعدادي
الكاظمية المقدسة: جموع المؤمنين تواصل السير نحو مرقد الإمام موسى الكاظم عليه السلام لإحياء الزيارة الرجبية
مجلس النواب: البدء بمناقشة ملف الإيرادات غير النفطية
وزارة العمل: استرداد 240 مليار دينار من المتجاوزين على مبالغ الإعانة
هيئة النزاهة تطيح برئيس إحدى اللجان في شركة نفـط الشـمال لإقـدامـه على الابتزاز والمساومة
مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني
الشيخ جلال الدين الصغير : وثيقة استراتيجية الامن القومي الامريكية ٢٠٢٥ فتحت لاوربا بوابات جهنم، وللعالم بوابات الحرب العالمية.
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك