رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي يهنيء الشرطة العراقية بذكرى تأسيسها

هنأ رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ الدكتور همام حمودي الشرطة العراقية بذكرى تأسيسها .

وقال سماحته في بيان له أسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادة ومنتسبي وزارة الداخلية بالذكرى الرابعة بعد المائة لتأسيس الشرطة العراقية، ونقف إجلالاً لتضحيات أبنائها، وشهدائها الأبرار وعوائلهم الكريمة، وللأدوار الكبيرة في ترسيخ الاستقرار والسلم الاجتماعي، وحفظ النظام وسيادة القانون، وصون هوية المجتمع وقيمه الأصيلة.

واضاف نثمن عاليا عطاء الاجهزة الامنية بمختلف صنوفها، وماحققته من إنجازات نوعية، وتطور ملحوظ، ومواكبة للحداثة وتقنية المعلومات. واكد سماحته على ضرورة تعزيز قوتها بمزيد من الامكانيات الفنية والتدريبية والبناء امهني والعقائدي، وإيلاء منتسبيها مايستحقونه من رعاية واهتمام وضمانات للاستقرار الوظيفي والمعيشي.