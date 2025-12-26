الأخبار

مشعان الجبوري يفضح السياسيين السنة : أحد السياسيين "يريد مرشحا يتعهد بدفع 200 مليار دينار يزعم أنه انفقها على الانتخابات.


شن النائب السابق مشعان الجبوري هجوما ضد مسار التنافس على المناصب، متحدثا عن ما وصفه بمحاولات "اعتلاء كرسي رئاسة الجمهورية" عبر لغة الغدر بالشركاء واقصاء المنافسين، قبل أن يعود ويربط الملف بسباق رئاسة مجلس النواب، مشيرا الى أن أحد السياسيين "يريد مرشحا يتعهد بدفع 200 مليار دينار يزعم أنه انفقها على الانتخابات.

وقال الجبوري في تدوينة له ان "محاولاته اعتلاء كرسي رئاسة الجمهورية تبين انها مجرد لغة غدره بالشركاء وقيادات حزبه واقصاءه للمنافسين"، مضيفا ان "قدم التعهدات يمينا وشمالا وانبطح دون جدوى"، لافتا الى انه "لما ادرك ان رئاسة البرلمان لن تكون من نصيبه الان يريد مرشحا يتعهد بدفع 200 مليار دينار يزعم انه انفقها على الانتخابات".

هذا التصعيد بالتزامن مع استمرار اجتماعات "المجلس السياسي الوطني" الذي يضم القوى السنية، وسط حديث عن اجتماع حاسم قبل 24 ساعة من الجلسة الاولى لمجلس النواب المقررة يوم الأثنين (29 كانون الأول 2025)، بهدف الخروج بمرشح واحد لرئاسة المجلس بدل الذهاب الى منافسة مفتوحة داخل القبة، في ظل تداول اسمين بارزين للتنافس على المنصب أبرزهم رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي. 

وبحسب خارطة الاستحقاقات الدستورية، فان حسم رئاسة البرلمان ونائبيه يمثل بوابة المضي نحو انتخاب رئيس الجمهورية، ثم تكليف مرشح الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة والكابينة الوزارية ضمن التوقيتات المعلنة.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
