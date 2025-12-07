العمليات المشتركة تنفي وجود تحركات عسكرية في الفرات الأوسط

نفت قيادة العمليات المشتركة، مساء الأحد، وجود تحركات عسكرية في مناطق الفرات الأوسط.

وقالت القيادة في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن (وجود حركات لقطعات أمنية وتنفيذ واجبات في مناطق الفرات الأوسط)".

وأضاف البيان "نود أن نوضح أنه لا وجود لأي تحركات عسكرية أو واجبات أمنية في هذه المناطق"، موضحا أن "حقيقة الأمر هو وجود حركة سريتين لجهاز مكافحة الإرهاب في إحدى المعسكرات خارج المدن لغرض التدريب وتبديل القطعات الأمنية، وهذا التوجيه جاء وفق خطة ممنهجة شملت عدداً من المحافظات لتطبيق خطة التدريب".

ودعا البيان مواقع التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصرا".