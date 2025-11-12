المفوضية تنشر عدد الاصوات الفائزة في محافظة البصرة

مفوضية الانتخابات: عدد الناخبين الكلي في البصرة أكثر من مليون و620 ألفا
تحالف تصميم يحصل على 173 ألف صوت في محافظة البصرة
حركة الصادقون تحصل على 150 ألف صوت في محافظة البصرة
ائتلاف الإعمار والتنمية يحصل على 125 ألف صوت في محافظة البصرة
ائتلاف دولة القانون يحصل على 69 ألف صوت في محافظة البصرة
تحالف قوى الدولة يحصل على 54 ألف صوت في محافظة البصرة
حركة حقوق يحصل على 49 ألف صوت في محافظة البصرة
تحالف ابشر يا عراق يحصل على 44 ألف صوت في محافظة البصرة
