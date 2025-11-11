الأخبار

وزارة الداخلية تلقي القبض على 14 متهماً بالشجار المسلح في كركوك


 

ألقت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على 14 متهماً بالشجار المسلح في كركوك، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "بمزيدٍ من الحزن والأسى، تنعى وزارة الداخلية وعلى رأسها وزير الداخلية، اثنين من أبطال شرطة النجدة العقود في محافظة كركوك، اللذين ارتقيا شهيدين أثناء أدائهما الواجب في حماية المواطنين وحفظ الأمن".

كذلك أوضحت، أنه "في الساعة الثانية صباح هذا اليوم، حصلت مشاجرة أمام أحد المقار التابع لأحد المرشحين في محافظة كركوك، وتطورت إلى اعتداء مسلح من قبل حرس المرشحين، ما أدى إلى استشهاد اثنين من منتسبي قسم شرطة النجدة، اثناء وصول الدوريات الى محل الحادث وإصابة مواطنين اثنين آخرين، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضافت أنه "على الفور تحركت مفارز الشرطة وقوة من قيادة شرطة محافظة كركوك، وتم تطويق موقع الحادث وفرض الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، مشيرة إلى أنه "تم القبض على (14) متهماً من المتورطين في الحادث، وإحالتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة".

فيما أكدت الوزارة أنها "ستتعامل بحزم وقوة القانون مع كل من يخرج على القانون أو يعتدي على القوات الأمنية أو يهدد الأمن العام، وستطبق بحق المخالفين أقصى العقوبات المقررة قانوناً، وستعرضهم على القضاء لينالوا جزاءهم العادل"، سائلة الله تعالى الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل للمصابين".

وتابعت: "نهيب بكافة المواطنين التحلي بالمسؤولية وضبط النفس، وعدم الانجرار وراء أي محاولات لزعزعة الأمن أو إثارة الفوضى، فالمشاركة السياسية تُمارَس في أُطرٍ سلمية وقانونية تحفظ أمن المواطن وكرامة الدولة".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
