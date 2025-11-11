وزارة الداخلية تلقي القبض على 14 متهماً بالشجار المسلح في كركوك

ألقت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على 14 متهماً بالشجار المسلح في كركوك، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "بمزيدٍ من الحزن والأسى، تنعى وزارة الداخلية وعلى رأسها وزير الداخلية، اثنين من أبطال شرطة النجدة العقود في محافظة كركوك، اللذين ارتقيا شهيدين أثناء أدائهما الواجب في حماية المواطنين وحفظ الأمن".

كذلك أوضحت، أنه "في الساعة الثانية صباح هذا اليوم، حصلت مشاجرة أمام أحد المقار التابع لأحد المرشحين في محافظة كركوك، وتطورت إلى اعتداء مسلح من قبل حرس المرشحين، ما أدى إلى استشهاد اثنين من منتسبي قسم شرطة النجدة، اثناء وصول الدوريات الى محل الحادث وإصابة مواطنين اثنين آخرين، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضافت أنه "على الفور تحركت مفارز الشرطة وقوة من قيادة شرطة محافظة كركوك، وتم تطويق موقع الحادث وفرض الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، مشيرة إلى أنه "تم القبض على (14) متهماً من المتورطين في الحادث، وإحالتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة".

فيما أكدت الوزارة أنها "ستتعامل بحزم وقوة القانون مع كل من يخرج على القانون أو يعتدي على القوات الأمنية أو يهدد الأمن العام، وستطبق بحق المخالفين أقصى العقوبات المقررة قانوناً، وستعرضهم على القضاء لينالوا جزاءهم العادل"، سائلة الله تعالى الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل للمصابين".

وتابعت: "نهيب بكافة المواطنين التحلي بالمسؤولية وضبط النفس، وعدم الانجرار وراء أي محاولات لزعزعة الأمن أو إثارة الفوضى، فالمشاركة السياسية تُمارَس في أُطرٍ سلمية وقانونية تحفظ أمن المواطن وكرامة الدولة".