المفوضية: 4 شكاوى فقط تم استلامها من بعض مكاتب المحافظات بالتصويت الخاص

أعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، اليوم الأحد (9 تشرين الثاني 2015)، أن عدد الشكاوى التي وردت إلى المفوضية خلال يوم الاقتراع الخاص بلغ أربع شكاوى فقط من بعض مكاتب المحافظات الانتخابية، مؤكدة أن جميعها قيد المتابعة القانونية.

وأضافت الغلاي في تصريح صحفي، أن "المفوضية أكملت عمليات العد والفرز الإلكتروني وسلمت شرائط النتائج إلى وكلاء الأحزاب السياسية في المراكز الانتخابية".

واشارت إلى أن "فرق المفوضية باشرت بالعد والفرز اليدوي وفق الإجراءات المعتمدة لضمان الشفافية ودقة النتائج".