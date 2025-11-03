النزاهة تضبط مدير محطة وقود في نينوى اختلس أكثر من ربع مليار دينار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين (3 تشرين الثاني 2025)، تمكنها من ضبط مدير محطة تعبئة وقود حكومية في محافظة نينوى؛ على خلفية اختلاس مبالغ "بيع منتجات نفطية للمحطة".

وأفادت الهيئة بحسب بيان بأن "فريق عمل من مديرية تحقيق نينوى؛ انتقل إلى إحدى محطات تعبئة الوقود الحكومية في المحافظة، وتمكن بعد التحري والتدقيق من الكشف عن إقدام مدير المحطة على اختلاس أكثر من (٣٣٠,٨٢٤,٥٠٠) ثلاثمائة وثلاثين مليون دينار من مبالغ بيع المنتجات الخاصة بالمحطة للأشهر آب وأيلول وتشرين الأول من العام الجاري".

واوضحت أن "المتهم لم يقم بتسديد المبلغ لحسابات شركة توزيع المنتجات النفطية - فرع نينوى، رغم مطالبتهم له بالتسديد لأكثر من مرة وبمذكرات رسمية".

وتابعت أن "الفريق، بعد الاستماع لأقوال المتهم، واستحصال القرار القضائي، شرع في تفتيش منزل المتهم، حيث عثر داخل منزله على جزء من المبلغ المختلس، فضلا عن أختام وسجلات ومستندات إصدار وقود تخص المحطة، فضلا عن بطاقتي ماستر كارد خاصة بالمتهم".

ونوهت "بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه بصحبة المتهم والمضبوطات على قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بنينوى؛ الذي قرر توقيفه، استنادا إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات".