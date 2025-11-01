رئيس الوزراء يطلق العمل التنفيذي في 3 مشاريع للمياه والبنى التحتية بالديوانية

أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، العمل التنفيذي في 3 مشاريع للمياه والبنى التحتية بالديوانية، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يصل إلى محافظة الديوانية، ويطلق العمل في (3) مشاريع للمياه المتكاملة والبنى التحتية (الماء، والصرف الصحي، والخطوط الناقلة، والمعالجة)"، وأضاف أن "هذه المشاريع بكلفة كلية (114) مليار دينار، وكالتالي:

- قضاء الشافعية، بسعة 7500 م مكعب/ يوم.

- قضاء نفـّر، بسعة 5000م مكعب/ يوم.

- قضاء الصلاحية، بسعة 5000 مكعب/ يوم.