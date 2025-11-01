الأخبار

وزارة الكهرباء: استثناء مراكز الاقتراع والمحطات من القطع المبرمج طيلة فترة الانتخابات


 

صرّحت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، باستثناء مراكز الاقتراع والمحطات من القطع المبرمج طيلة فترة الانتخابات، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الوزارة بانشغالها وتحضيراتها للاستعداد لذروة الأحمال الشتوية أجرت زيارات ميدانية مكثفة من قبل جميع المسؤولين إلى محطات الإنتاج، وتم إعلان الجاهزية والتهيئة لإطلاق خطوط ناقلة جديدة وتوسعة المحطات التحويلية بإضافة محولات قدرة جديدة".

وأضاف، أن "مشاريع معالجة وفك الاختناقات على شبكات التوزيع لا تزال مستمرة، والعمل متسارع للتحول الذكي في منظومة الكهرباء الوطنية"، مبيناً أن "الوزارة أنجزت جرداً شاملاً لتصنيف أعداد المشتركين ومساحات التغذية الكهربائية".

كما لفت موسى إلى أن "وزارة الكهرباء هيأت جميع مراكز السيطرة وشركات التوزيع استعداداً لموسم الانتخابات، ووجهت باستثناء المراكز الانتخابية من برنامج القطع المبرمج لضمان نجاح العملية الانتخابية".

كذلك أشار إلى أن "الوزارة أعدت في وقت سابق خارطة فنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لجرد المراكز الانتخابية وتحليل أحمالها، بما يضمن تجهيزها بالطاقة الكهربائية طيلة فترة الانتخابات".

