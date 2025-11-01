الأخبار

وزارة الصحة: سيكون لكل أسرة طبيب لتقييم حالاتهم أولياً قبل نقلهم للمستشفى


 

اكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، قرب تخصيص طبيب لكل أسرة عراقية لتقييم حالاتهم بشكل أولي قبل نقلهم للمستشفى، فقد ذكر المتحدث باسم الوزارة سيف البدر للوكالة الرسمية، إن "ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تصريحات وزير الصحة جرى نقله بشكل غير دقيق"، موضحا أن "الوزير تحدث ضمن سياق قانوني محدد يستند إلى قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020".

وتابع أن "المادة (21) من قانون الضمان الصحي تنص أولا على زيادة أعداد الأطباء في اختصاص طب الأسرة بحسب الحاجة الفعلية، وثانيا على إعداد نظام الإحالة وتدريب المؤسسات الصحية لغرض تطبيقه".

وأضاف أن "المادة (24) من القانون تحدد تنفيذ ذلك خلال المرحلة الانتقالية، من خلال تسجيل كل مواطن عراقي في هيئة الضمان الصحي والحصول على بطاقة الضمان الصحي، فضلا عن تسجيل كل مواطن لدى طبيب عام أو طبيب أسرة حكومي أو خاص"، لافتا الى ان "تصريحات وزير الصحة جاءت استنادا إلى هذه المواد القانونية".

كما ذكر بأن "خلال المرحلة المقبلة القريبة سيكون لكل أسرة عراقية طبيب أسرة خاص يكون هو المحطة الأولى لتقييم الحالة الصحية وتقديم الرعاية الأولية وتحديد الحاجة إلى الإحالة إلى مؤسسات صحية أخرى وفق نظام الضمان الصحي الوطني".

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
