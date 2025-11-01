وزارة الصحة: سيكون لكل أسرة طبيب لتقييم حالاتهم أولياً قبل نقلهم للمستشفى

اكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، قرب تخصيص طبيب لكل أسرة عراقية لتقييم حالاتهم بشكل أولي قبل نقلهم للمستشفى، فقد ذكر المتحدث باسم الوزارة سيف البدر للوكالة الرسمية، إن "ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تصريحات وزير الصحة جرى نقله بشكل غير دقيق"، موضحا أن "الوزير تحدث ضمن سياق قانوني محدد يستند إلى قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020".

وتابع أن "المادة (21) من قانون الضمان الصحي تنص أولا على زيادة أعداد الأطباء في اختصاص طب الأسرة بحسب الحاجة الفعلية، وثانيا على إعداد نظام الإحالة وتدريب المؤسسات الصحية لغرض تطبيقه".

وأضاف أن "المادة (24) من القانون تحدد تنفيذ ذلك خلال المرحلة الانتقالية، من خلال تسجيل كل مواطن عراقي في هيئة الضمان الصحي والحصول على بطاقة الضمان الصحي، فضلا عن تسجيل كل مواطن لدى طبيب عام أو طبيب أسرة حكومي أو خاص"، لافتا الى ان "تصريحات وزير الصحة جاءت استنادا إلى هذه المواد القانونية".

كما ذكر بأن "خلال المرحلة المقبلة القريبة سيكون لكل أسرة عراقية طبيب أسرة خاص يكون هو المحطة الأولى لتقييم الحالة الصحية وتقديم الرعاية الأولية وتحديد الحاجة إلى الإحالة إلى مؤسسات صحية أخرى وفق نظام الضمان الصحي الوطني".