القضاء يوجه تحذيرا للمرشحين للانتخابات

دعا مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، المرشحين الى تجنب الإساءة للمرشحين المنافسين، محذرا من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وقال المجلس في بيان انه "يجدد دعوته للسيدات والسادة المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة إلى تجنب الإساءة إلى المرشحين المنافسين عن طريق وسائل الإعلام او مواقع التواصل الاجتماعي".

وشدد المجلس على ان "يبقى التنافس ضمن حدود القانون من خلال طرح البرامج الانتخابية للمرحلة القادمة بما يشجع المواطنين على المشاركة الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري باختيار الأفضل"، محذرا من انه "بخلافه سوف تتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".