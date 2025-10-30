رئيس الجمهورية يؤكد أن العراق واليونان يمتلكان مقومات واعدة لفتح آفاق التعاون في مجالات متعددة

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أن العراق واليونان يمتلكان مقومات واعدة لفتح آفاق التعاون في مجالات متعددة، بما يكرس قيم الصداقة المشتركة .

وذكر بيان رئاسي،أن رئيس الجمهورية استقبل، اليوم الخميس في قصر بغداد، وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابتريتيس والوفد المرافق له ،وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية، والتأكيد على أهمية التنسيق في القضايا التي تسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الدوليين".

وأكد رئيس الجمهورية وفق البيان، أن البلدين يمتلكان مقومات واعدة لفتح آفاق التعاون في مجالات متعددة، بما يكرس قيم الصداقة المشتركة، مشيرا إلى أن العراق يسعى إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبناء شراكات فاعلة مع الجميع وبما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دفع التنمية والتقدم المشترك".

من جانبه، نقل وزير الخارجية تحيات رئيس الجمهورية اليونانية كونستانتينوس تاسولاس، إلى رئيس الجمهورية، معربًا عن تقدير بلاده لمكانة العراق ودوره المحوري في المنطقة. كما أكد حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتطوير قنوات الحوار والتنسيق بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".