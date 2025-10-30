الصحة تنفي رفع تسعيرة باص مراجعة المستشفيات إلى 15 ألف دينار

نفت وزارة الصحة، اليوم الخميس (30 تشرين الأول 2025)، ما تم تداوله بشأن رفع تسعيرة باص مراجعة المستشفيات إلى 15 ألف دينار.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان إن "وزارة الصحة تنفي بشكل قاطع ما نشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول رفع تسعيرة باص مراجعة المستشفيات، مؤكدة أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة ولم يصدر عن أي جهة رسمية في الوزارة".

ودعت الوزارة، بحسب البيان، وسائل الإعلام والمواطنين إلى "أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وصفحات الوزارة المعتمدة، وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة التي قد تضلل الرأي العام وتؤدي إلى نشر معلومات مغلوطة".

كما أكدت الوزارة "احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات التي تروّج أو تنشر معلومات غير دقيقة تمس عمل الوزارة أو خدماتها الصحية".