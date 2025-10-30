الأخبار

تضم أربعة سوريين ويقودهم "لورنس".. الحشد يطيح بشبكة تجسس "إسرائيلية" في الديوانية


أكدت مصادر أمنية، اليوم الخميس (30 تشرين الأول 2025)، عن اعتقال شبكة تجسسية إسرائيلية مكونة من أربعة ارهابيين سوريين في محافظة الديوانية، يقودها ارهابي يُدعى "لورنس"، كانت تعمل على جمع معلومات عن مواقع أمنية حساسة.

وذكرت المصادر  أن استخبارات هيئة الحشد الشعبي نفذت عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على الشبكة داخل أحد المساكن المؤجرة في مركز المحافظة، وضبطت بحوزتهم خرائط وصوراً توثق مواقع ونقاط أمنية في محافظتي النجف الأشرف والديوانية.

وأضافت أن "التحقيقات الأولية كشفت ارتباط المتهمين بجهة خارجية تعمل على جمع معلومات أمنية لصالح إسرائيل"، مشيرةً إلى أن "الموقوفين نُقلوا إلى جهة مختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام القوانين النافذة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الداخلية تضع ضوابط منح سمات الدخول لهواة الصيد داخل العراق
رئيس هيئة النزاهة: نسعى إلى خلق بيئة نابذة للفساد مشجعة للتطوير والإعمار
القضاء يوجه تحذيرا للمرشحين للانتخابات
رئيس الجمهورية يؤكد أن العراق واليونان يمتلكان مقومات واعدة لفتح آفاق التعاون في مجالات متعددة
توجيه جديد من وزير الداخلية بشأن حصر السلاح بيد الدولة
الصحة تنفي رفع تسعيرة باص مراجعة المستشفيات إلى 15 ألف دينار
تضم أربعة سوريين ويقودهم "لورنس".. الحشد يطيح بشبكة تجسس "إسرائيلية" في الديوانية
إقليم كردستان يقرر حظر لعبة روبلوكس
احتراق سيارتين واصابة عامل في حريق داخل الحي الصناعي الجديد في كركوك
المفوضية تُنجز توزيع أكثر من مليوني بطاقة بايومترية استعداداً للانتخابات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك