المفوضية تُنجز توزيع أكثر من مليوني بطاقة بايومترية استعداداً للانتخابات

أنجزت المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات، توزيع مليونين و(250) ألف بطاقةٍ بايومتريَّة، ضمن الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعيَّة.

وقال عضو الفريق الإعلاميِّ للمفوضيَّة، حسن هادي زاير إنَّ العمل يسير على وفق الجدول الزمنيِّ المرسوم لإجراء الانتخابات، بدءاً من عمليَّة الاقتراع وحتى إعلان النتائج النهائيَّة.

وأضاف زاير أنَّ المفوضيَّة أكملتْ تحديث القوائم الانتخابيَّة، وتدريب موظفي الاقتراع، وتجهيز المراكز في مختلف المحافظات لضمان سير العمليَّة بانسيابيَّةٍ وشفافيَّة.