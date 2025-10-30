الأخبار

رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تفعيل العمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية وبما يعزز الأمن والاستقرار السياسي


اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضرورة تفعيل العمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية وبما يعزز الأمن والاستقرار السياسي.

وذكر بيان رئاسي،أن رئيس الجمهورية استقبل، اليوم الخميس في قصر بغداد، وفد الحزب الشيوعي الكردستاني برئاسة سكرتير اللجنة المركزية للحزب أبو كاروان والوفد المرافق له.

وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، ضرورة تفعيل العمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية وبما يعزز الأمن والاستقرار السياسي، مشيدا بدور الحزب الشيوعي الكردستاني وتاريخه النضالي".

كما تناول اللقاء وفق البيان ،الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة وضرورة إجرائها في موعدها المحدد وضمان نزاهتها وشفافيتها، وأشار الرئيس إلى وجوب توفير المناخ العادل والمتكافئ لجميع القوى السياسية بما يتيح للمواطنين التعبير الحر عن إرادتهم واختيار ممثليهم بصورة ديمقراطية تعكس تطلعاتهم".

من جانبهم أعرب أعضاء وفد الحزب الشيوعي الكردستاني عن تقديرهم لمواقف رئيس الجمهورية الداعمة للحوار الوطني ومبادرات الإصلاح، مؤكدين استعدادهم للإسهام الفاعل لدعم الأمن والاستقرار وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الشعب كافة".

