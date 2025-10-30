مجلس الخدمة يعلن أسماء وجبة جديدة من المتقدمين على التعيينات

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، عن الوجبة الـ21 من المتقدمين على التعيينات.

وقال المجلس في بيان انه "تم اليوم الإعلان عن أسماء الوجبة الثامنة عشر من المتقدمين بعد تدقيقها، من مبدأ الشفافية والنزاهة".

وأضاف "على جميع المتقدمين مراجعة بياناتهم ومراسلة الايميل الخاص بشؤون المواطنين في حال وجود اي خطأ وارد ليتم تصحيحه".

وذكر ان "المجلس سيقوم بإرسال البيانات الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لعمل التقاطع الوظيفي".