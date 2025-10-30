الصحة توضح حقيقة تفشي فيروس في المدارس

نفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، حصول تفش وبائي بالمدارس، فيما أوضحت بشأن الإصابات بالأنفلونزا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في تصريح للوكالة الرسمية إن "الأنباء التي تحدثت عن تفشٍ وبائي لحالات الأنفلونزا في المدارس العراقية، عارية عن الصحة"، مبينا أن "الوزارة تسجل حاليا زيادة نسبية مقبولة في الإصابات تتماشى مع التغيرات المناخية ودخول موسم الشتاء، لكنها لا تمثل زيادة معنوية أو إحصائية مقلقة".

وتابع، أن "الوزارة لم تسجل أي سلالات جديدة من مسببات الأمراض التنفسية"، مشدداً على أن "أي متغير وبائي سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي وشفاف عبر وسائل الإعلام".

وأضاف، أن "الزيادة الحالية في إصابات الإنفلونزا موسمية ومؤقتة، وتأتي ضمن المعدلات الطبيعية المرتبطة بفصل الشتاء والتقلبات المناخية".