مجلس الخدمة الاتحادي: التحقيق بملابسات احتواء منظومة الرمز الوظيفي على بيانات غير صحيحة

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الخميس، تشكيل لجنة تحقيقية بعد ملابسات احتواء منظومة الرمز الوظيفي على بيانات غير صحيحة، حيث ذكر بيان للمجلس، أنه "تقرر تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محي مرتضى القزويني للوقوف على ملابسات احتواء منظومة الرمز الوظيفي (الكودات) على بيانات غير صحيحة وغير دقيقة وأخطاء". كما أضاف البيان، أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات الادارية والقانونية بحق المقصرين".



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام