الأخبار

وزارة الداخلية: تفكيك 220 شبكة دولية للإتجار بالبشر خلال العام الجاري


 

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك 220 شبكة دولية للإتجار بالبشر خلال العام الجاري، حيث ذكرالمتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد عباس البهادلي في مؤتمر صحفي، إنه "تم تفكيك 96 شبكة للاستغلال الجنسي راح ضحيتها 99 مواطن من الاستغلال الجنسي، وان عدد المحكومين في هذه الجريمة 276 محكوماً"، لافتاً إلى أنه "تم تفكيك 220 شبكة دولية للإتجار بالبشر خلال العام الجاري راح ضحية جرائمها 91 شخصاً، حيث حوكم في هذه الجريمة 24 متهم حتى الآن".

كما أوضح أن "العام الجاري شهد تفكيك 22 شبكة دولية للمتاجرة وتهريب العمالة الاجنبية والمهاجرين راح ضحيتها 91 مع 13 محكوماً"، مشيراً إلى "تفكيك 16 شبكة للتسول عدد ضحاياها بلغ 39 ضحية مع صدور 37 حكم قضائي بحق عدد من المتهمين بها".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
