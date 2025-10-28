وزارة الداخلية: تفكيك 220 شبكة دولية للإتجار بالبشر خلال العام الجاري

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك 220 شبكة دولية للإتجار بالبشر خلال العام الجاري، حيث ذكرالمتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد عباس البهادلي في مؤتمر صحفي، إنه "تم تفكيك 96 شبكة للاستغلال الجنسي راح ضحيتها 99 مواطن من الاستغلال الجنسي، وان عدد المحكومين في هذه الجريمة 276 محكوماً"، لافتاً إلى أنه "تم تفكيك 220 شبكة دولية للإتجار بالبشر خلال العام الجاري راح ضحية جرائمها 91 شخصاً، حيث حوكم في هذه الجريمة 24 متهم حتى الآن".

كما أوضح أن "العام الجاري شهد تفكيك 22 شبكة دولية للمتاجرة وتهريب العمالة الاجنبية والمهاجرين راح ضحيتها 91 مع 13 محكوماً"، مشيراً إلى "تفكيك 16 شبكة للتسول عدد ضحاياها بلغ 39 ضحية مع صدور 37 حكم قضائي بحق عدد من المتهمين بها".