ستة مصابين و27 معتقلا بعد نزاع عشائري في ذي قار

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، عن اعتقال 27 شخصا بعد نزاع عشائري بسبب خلاف قديم في محافظة ذي قار، مشيرة الى إصابة ستة مواطنين بجروح.

وقالت الوزارة في بيان، "في الوقت الذي تشهد فيه محافظة ذي قار استقراراً أمنياً ملحوظاً خاصة منذ بداية العام الجاري بفضل جهود قواتنا الأمنية البطلة والتعاون الكبير بين الأهالي الكرام وقوات الشرطة، إلا أن المحافظة ومع شديد الأسف شهدت اليوم الأحد نزاعاً عشائرياً بسبب خلاف قديم في إحدى قرى ناحية سيد دخيل"، مشيرة الى "إصابة (6) مواطنين من طرفي النزاع ومواطنين أبرياء كانوا قرب الحادث وحرق أحد المضايف وعجلة".

وأضاف البيان أن "قوة مشتركة من قيادة شرطة محافظة ذي قار شرعت بتطويق مكان النزاع والتدخل لفضه، إلا أن القوة تعرضت الى إطلاق نار من طرفي النزاع، مما دعاها الى الرد بقوة".

وتابع "كما باشرت بحملة أمنية لتفتيش المنطقة وتمكنت من إلقاء القبض على (27) متهماً في هذا النزاع وضبطت بندقية نوع كلاشنكوف وكمية من الأعتدة المتوسطة والخفيفة".