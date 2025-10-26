التعليم العالي: تعلن موعد بدء الفصل الدراسي الأول لطلبة المرحلة الأولى

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، موعد بدء الفصل الدراسي الأول لطلبة المرحلة الأولى المقبولين ضمن قنوات القبول المركزي للعام الدراسية 2026/2025، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حددت التاسع من تشرين الثاني 2025 موعداً لبدء الفصل الدراسي الأول لطلبة المرحلة الأولى المقبولين ضمن قنوات القبول المركزي للعام الدراسية 2026/2025".

كما لفتت الى أنه "بحسب التقويم الجامعي الخاص بالمرحلة الأولى فإن مدة الفصل الدراسي الأول تستمر ستة عشر أسبوعاً تمتد إلى غاية الخميس الموافق 26/2/2026".

التقويم الجامعي:

