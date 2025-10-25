منظمة بدر تدعو مسرور بارزاني إلى عدم استغلال كركوك انتخابيا أو إثارة التوتر فيها

وجه مسؤول منظمة بدر فرع الشمال محمد مهدي البياتي، ، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، محذرا فيها من زج مدينة كركوك في الصراع الانتخابي.

وقال البياتي في رسالته إن ملف كركوك معقد وخطير، واصفا المدينة بأنها برميل بارود إذا انفجر سيحرق الجميع، داعيا بارزاني إلى عدم استغلالها انتخابيا أو إثارة التوتر فيها.

وكان نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسرور بارزاني قال ان كركوك محتلة ويجب إعادتها إلى كردستان