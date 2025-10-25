الأخبار

رئيس الجمهورية يؤكد حرص العراق على توسيع آفاق التعاون مع كرواتيا ودول الاتحاد الاوروبي


اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ، حرص العراق على توسيع آفاق التعاون مع كرواتيا ودول الاتحاد الاوروبي.

وقال رئيس الجمهورية ، خلال استقباله وزير الخارجية الكرواتي كوردان رادمان :" ان العراق يشهد استقرارا امنيا وسياسيا واجتماعيا، وهو مقبل على اجراء انتخابات نيابية جديدة تكرس النهج الديمقراطي، وترسخ اسس العملية السياسية والتداول السلمي للسلطة".

وجرى خلال اللقاء ،الذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، بحسب بيان رئاسي ، بحث العلاقات الثنائية بين العراق وكرواتيا، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وشدد رئيس الجمهورية على اهمية استمرار التواصل وتبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين، والعمل المشترك من اجل تعزيز فرص الاستثمار والتنمية الشاملة.

واشاد وزير خارجية كرواتيا بمواقف العراق الداعمة للاستقرار الاقليمي والدولي، معربا عن رغبة بلاده في تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ، لاسيما في مجالات الاستثمار والطاقة والتعليم والتبادل الثقافي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الجمهورية يؤكد حرص العراق على توسيع آفاق التعاون مع كرواتيا ودول الاتحاد الاوروبي
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى/ 68 / الفا و519 شهيدا و /170 / الفا و 382 مصابا
في تصريح يقوض اللحمة الوطنية ووحدة العراق .. مسرور بارزاني : كركوك محتلة ويجب إعادتها إلى كردستان
الشيخ جلال الدين الصغير : الذهب يحلق والدولار يترنح.. مؤشرات اقتراب الحرب الكبرى
إحباط تهريب أكبر شحنة سجائر قادمة من إقليم كردستان باتجاه بغداد
ناشطون ديالى يطالبون بالتحقيق في اعتداء حماية نائب من تحالف الحلبوسي على مواطن
الاطار التنسيقي: شبكات تهريب النفط في إلاقليم تهدد الاقتصاد وتغذي الكيان الصهيوني
سياسي كردي: تركيا تمتلك 96 قاعدة داخل الإقليم وتنهب ثرواته البيئية بتواطؤ حكومي
مفوضية الانتخابات: تهيئة أكثر من 23 مليون ورقة اقتراع بمواصفات "آمنة"
شرطة الرصافة تقبض على مخالفين لشروط الإقامة وتضبط اسلحة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك