رئيس الجمهورية يؤكد حرص العراق على توسيع آفاق التعاون مع كرواتيا ودول الاتحاد الاوروبي

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ، حرص العراق على توسيع آفاق التعاون مع كرواتيا ودول الاتحاد الاوروبي.

وقال رئيس الجمهورية ، خلال استقباله وزير الخارجية الكرواتي كوردان رادمان :" ان العراق يشهد استقرارا امنيا وسياسيا واجتماعيا، وهو مقبل على اجراء انتخابات نيابية جديدة تكرس النهج الديمقراطي، وترسخ اسس العملية السياسية والتداول السلمي للسلطة".

وجرى خلال اللقاء ،الذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، بحسب بيان رئاسي ، بحث العلاقات الثنائية بين العراق وكرواتيا، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وشدد رئيس الجمهورية على اهمية استمرار التواصل وتبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين، والعمل المشترك من اجل تعزيز فرص الاستثمار والتنمية الشاملة.

واشاد وزير خارجية كرواتيا بمواقف العراق الداعمة للاستقرار الاقليمي والدولي، معربا عن رغبة بلاده في تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ، لاسيما في مجالات الاستثمار والطاقة والتعليم والتبادل الثقافي.