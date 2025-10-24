الداخلية: قوة عراقية تضبط 320 كغم من المخدرات وشبكات تهريب دولية بسوريا

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ان قوة امنية عراقية ضبطت 320 كغم من المخدرات وشبكات تهريب دولية بسوريا.

وقالت الوزارة في بيان انه "انطلاقاً من توجيهات وزير الداخلية، وضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة في مكافحة تهريب وتجارة المخدرات وملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، نفذت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عملية نوعية بالتنسيق المباشر مع إدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية".

وأضافت ان "إحدى مفارز المديرية انتقلت إلى الأراضي السورية، وتمكنت من خلال التنسيق الميداني والاستخباري المشترك من ضبط (320) كيلوغراماً من المواد المخدرة، وإلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين دولياً الذين يشكلون جزءاً من شبكات التهريب العابر للحدود"، مشيرة الى ان "هذه العملية جاءت امتداداً لسلسلة من الجهود الدولية المشتركة التي تنفذها المديرية العامة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، إذ سبقتها عملية نوعية ناجحة مع دولة الكويت الشقيقة، إلى جانب عمليات أخرى مع عدد من الدول المجاورة، في إطار التنسيق الأمني والاستخباري المستمر لمواجهة هذه الآفة الخطيرة".

وأكدت الوزارة ان "حماية المجتمع العراقي من المخدرات مسؤولية وطنية وأخلاقية"، موضحة انها "ستواصل أداء واجبها بشجاعة وإصرار حتى تجفيف منابع السموم التي تستهدف الشباب والأمن الوطني، ساعيةً لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال بما يصون أمن العراق واستقراره".