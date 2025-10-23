حالة الطقس: غيوم ورياح وانخفاض بدرجات الحرارة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت غيوماً ورياحاً وانخفاضاً بدرجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم في المنطقة الشمالية، وصحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، ويكون صحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق العراق".

كما أضاف، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية ودهوك 27، أربيل 29، نينوى 31، كركوك 32، الأنبار 33، صلاح الدين 34 وديالى 35، بغداد 36 وواسط والديوانية 37، كربلاء المقدسة 36 والنجف الأشرف37 وبابل36، وميسان 38، ذي قار 37، والمثنى والبصرة 38".

كذلك بيّن، أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تتخفض قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

فيما لفت إلى، أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وبضع درجات في المنطقة الشمالية"، وتابع، أن "الاثنين القادم سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد".