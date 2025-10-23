الأخبار

عمليات بغداد تُغلق 267 موقعاً مخالفاً لمعامل صهر المعادن والطابوق والإسفلت


أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، إغلاق 267 موقعاً صناعياً مخالفاً للشروط البيئية والصحية في جانبي الكرخ والرصافة، حيث ذكرت القيادة في بيان، إنه "ضمن حصيلة واجبات متابعة وغلق (معامل وكور صهر المعادن) المخالفة للضوابط والشروط البيئية والصحية بجانبي الكرخ والرصافة، تم غلق (177) كورة صهر معادن و(60) معمل طابوق و(30) معمل اسفلت".

كذلك بيّنت، أنه "تمت إزالة عدد كبير من مواقع الحرق العشوائي"، مشيرة الى ان "ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ومن خلال لجنة الأمر الديواني (241285) بهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج ولما تسببه من ضرر على صحة وسلامة المواطنين".

