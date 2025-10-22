مصرع وإصابة 4 منتسبين بانفجار داخل مقر لشرطة الطاقة جنوبي العاصمة

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (22 تشرين الأول 2025)، بوقوع انفجار داخل أحد مقرات شرطة الطاقة في منطقة إبراهيم بن علي جنوبي العاصمة بغداد، ما أسفر عن مصرع منتسب أمني وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.

وقال المصدر إن “الانفجار نجم عن تسرب غاز أثناء أعمال صيانة داخل أحد المقار التابعة لشرطة الطاقة، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في الموقع”.

وأضاف أن “الحادث تسبب أيضا باحتراق ثلاث مركبات تابعة لشرطة الطاقة كانت متوقفة قرب موقع الانفجار”، مبينا أن “فرق الدفاع المدني هرعت إلى المكان وتعمل حاليا على إخماد النيران والسيطرة على الحادث بشكل كامل”.

وأشار المصدر إلى أن “القوات الأمنية طوّقت المنطقة وفتحت تحقيقاً عاجلاً لمعرفة ملابسات الانفجار وأسباب حدوث التسرب الغازي”.