الداخلية: ضبط (370) كيلوغراماً من المواد المخدرة كانت قادمة من سوريا والقبض على عدد من المتهمين


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (22 تشرين الاول 2025)، عن ضبط (370) كيلوغراماً من المواد المخدرة والقبض على عدد من المتهمين.

وقالت الوزارة في بيان إنه "انطلاقاً من توجيهات وزير الداخلية، وضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة في مكافحة تهريب وتجارة المخدرات وملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، نفذت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عملية نوعية بالتنسيق المباشر مع إدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية."

وأضافت، أن "إحدى مفارز المديرية انتقلت إلى الأراضي السورية، وتمكنت من خلال التنسيق الميداني والاستخباري المشترك من ضبط (320) كيلوغراماً من المواد المخدرة، وإلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين دولياً الذين يشكلون جزءاً من شبكات التهريب العابر للحدود".

وأشارت الوزارة الى أن "هذه العملية تأتي امتداداً لسلسلة من الجهود الدولية المشتركة التي تنفذها المديرية العامة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، إذ سبقتها عملية نوعية ناجحة مع دولة الكويت الشقيقة، إلى جانب عمليات أخرى مع عدد من الدول المجاورة، في إطار التنسيق الأمني والاستخباري المستمر لمواجهة هذه الآفة الخطيرة".

وأكدت الداخلية أن "حماية المجتمع العراقي من المخدرات مسؤولية وطنية وأخلاقية، وستواصل أداء واجبها بشجاعة وإصرار حتى تجفيف منابع السموم التي تستهدف الشباب والأمن الوطني، ساعيةً لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال بما يصون أمن العراق واستقراره".

