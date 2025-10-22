الأخبار

رئيس الأركان الإيراني: تنفيذ الاتفاق الأمني مع العراق ضرورة استراتيجية


أكد رئيس الأركان الإيراني، عبد الرحيم موسوي، اليوم الأربعاء (22 تشرين الاول 2025)، أن تنفيذ الاتفاق الأمني مع العراق ضرورة استراتيجية,

وبحسب بيان لهيئة الأركان الإيرانية  فأن "مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي التقى في طهران مع اللواء الركن عبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في إطار زيارته الرسمية إلى إيران، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين".

وقال اللواء موسوي خلال اللقاء بحسب البيان أن "تنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين طهران وبغداد أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار في المنطقة"، مشيراً إلى أن "الهجمات الأخيرة من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران كشفت بوضوح نوايا واشنطن في السعي للهيمنة على الأجواء العراقية".

وشدد الأعرجي من جانبه على أن "العراق لن يسمح باستخدام أراضيه أو مجاله الجوي لتهديد أمن أي من دول الجوار، وخاصة إيران"، لافتًا إلى أن "الشعب الإيراني أظهر خلال الحرب الـ12 يومًا ضد إسرائيل وحدة وتضامنًا لافتًا خلف قواته المسلحة وحكومته ونظامه".

وأشار الجانبان إلى "أهمية تعزيز التنسيق الميداني المشترك ومراقبة الحدود لمنع أي نشاطات تهدد الأمن الإقليمي"، مؤكدين أن "أمن العراق وإيران مترابط وأن استقرارهما يسهم في استقرار المنطقة بأكملها".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
