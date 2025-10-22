رئيس الأركان الإيراني: تنفيذ الاتفاق الأمني مع العراق ضرورة استراتيجية

أكد رئيس الأركان الإيراني، عبد الرحيم موسوي، اليوم الأربعاء (22 تشرين الاول 2025)، أن تنفيذ الاتفاق الأمني مع العراق ضرورة استراتيجية,

وبحسب بيان لهيئة الأركان الإيرانية فأن "مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي التقى في طهران مع اللواء الركن عبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في إطار زيارته الرسمية إلى إيران، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين".

وقال اللواء موسوي خلال اللقاء بحسب البيان أن "تنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين طهران وبغداد أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار في المنطقة"، مشيراً إلى أن "الهجمات الأخيرة من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران كشفت بوضوح نوايا واشنطن في السعي للهيمنة على الأجواء العراقية".

وشدد الأعرجي من جانبه على أن "العراق لن يسمح باستخدام أراضيه أو مجاله الجوي لتهديد أمن أي من دول الجوار، وخاصة إيران"، لافتًا إلى أن "الشعب الإيراني أظهر خلال الحرب الـ12 يومًا ضد إسرائيل وحدة وتضامنًا لافتًا خلف قواته المسلحة وحكومته ونظامه".

وأشار الجانبان إلى "أهمية تعزيز التنسيق الميداني المشترك ومراقبة الحدود لمنع أي نشاطات تهدد الأمن الإقليمي"، مؤكدين أن "أمن العراق وإيران مترابط وأن استقرارهما يسهم في استقرار المنطقة بأكملها".