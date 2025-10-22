الحج والعمرة توجه دعوة للمواطنين الفائزين بالقرعة الإلكترونية

دعت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الأربعاء (22 تشرين الأول 2025)، المواطنين الفائزين بقرعة الحج الإلكترونية، ممن اجتازوا فحص الاستطاعة الطبية والبدنية، إلى مراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات.

وذكرت الهيئة في بيان أنه "استكمالًا للإجراءات الإدارية والفنية والاستعدادية لموسم الحج المقبل 2026، وجهت الهيئة دعوة للمواطنين الفائزين بقرعة الحج الإلكترونية لعامي 2025 و2026، والأعوام التي تسبقها، ممن اجتازوا فحص الاستطاعة الطبية والبدنية، إلى مراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات".

وأضافت أنه "لغرض استكمال الإجراءات والمتطلبات المالية والإدارية، ستكون المراجعة اعتبارًا من يوم الخميس 23 تشرين الأول 2025 ولمدة 10 أيام".

وأشارت إلى أن "مكاتب الهيئة في بغداد والمحافظات ستفتح أبوابها طوال أيام الأسبوع"، منوهة إلى أن "من يتخلف عن مراجعة مكاتب الهيئة سيعتبر مؤجلاً لموسم الحج الذي يليه عام 2027م".