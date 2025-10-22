جنايات الكرخ: الإعدام بحق إرهابي ينتمي إلى داعش

أعلنت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأربعاء (22 تشرين الاول 2025)، عن أصدارها حكما بالإعدام بحق مجرم إرهابي ينتمي إلى داعش الإرهابي.

وذكر إعلام القضاء في بيان ، أن "محكمة جنايات الكرخ أًصدرت حكما بالإعدام بحق مجرم إرهابي ينتمي إلى داعش الإرهابي".

وأضاف البيان أن "الإرهابي أقدم بالاشتراك في أعمال إرهابية مسلحة بهدف زعزعة الامن والاستقرار وبث الرعب في نفوس المواطنين تحقيقا لغايات إرهابية في محافظة نينوى سنة 2014".

وتابع، أن "الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 و3 و4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".