وزير الداخلية يحدد ضوابط إعادة المحكومين إلى الخدمة

حدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ضوابط إعادة منتسبي وموظفي الوزارة المحكومين إلى الخدمة بعد شمولهم بالعفو العام.

وبحسب وثيقة اليوم الأربعاء (22 تشرين الأول 2025)، فإن "وزير الداخلية حدد ضوابط إعادة المنتسبين والموظفين المدنيين في الوزارة إلى الخدمة بعد شمولهم بالعفو العام"، مؤكدةً أن المشمول بالعفو في قضية مخلة بالشرف لا يُعاد إلى الخدمة".

وأضافت أن "المنتسب أو الموظف المشمول بالعفو العام عن جريمة غير مخلة بالشرف، تتم إعادته إلى الخدمة ونقله إلى مديرية تتناسب مع نوع الجُرم المرتكب".