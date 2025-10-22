تربية إقليم كردستان تحدد عطلة الانتخابات

حددت وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، (22 تشرين الثاني 2025)، موعد عطلة المدارس الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل.

وقالت الوزارة في بيان إنه: "بسبب إجراء انتخابات مجلس النواب، تقرر تعطيل الدوام الرسمي للمدارس، بدءا من 6 تشرين الثاني المقبل، لغاية يوم 11 من الشهر نفسه، على أن يبدأ الدوام يوم 12".

ومن المقرر ان تجرى الانتخابات البرلمانية بدورتها السادسة في الحادي عشر من الشهر المقبل في عموم العراق، حيث بدأت الاستعدادات النهائية لها.

يشار الى ان عطلة المدارس في باقي المحافظات ستبدأ من يوم 5 من الشهر المقبل، وذلك لاستخدامها كمراكز انتخابية.