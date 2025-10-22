وزير الدفاع يصدر توجيهات بشأن الانتخابات المقبلة

أصدر وزير الدفاع، ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الأربعاء (22 تشرين الأول 2025)، توجيهات بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال العباسي في بيان إنه "في الوقت الذي يستعد فيه البلد لانتخابات برلمانية ديمقراطية، وانطلاقاً من مبدأ إبعاد الأجهزة الأمنية عن أي نشاط انتخابي أو استغلال سياسي، نؤكد منع مشاركة الضباط والمراتب في المؤتمرات أو التجمعات ذات الطابع الانتخابي أو الترويجي".

كما شدد على "منع توزيع صور المرشحين أو دعايتهم الانتخابية (كارتات أو مطبوعات)، أو تثبيت الصور داخل المقرات والمؤسسات العسكرية أو قرب مداخلها ومخارجها".

ووجه العباسي، "مديرية الاستخبارات العسكرية ومديرية الاستخبارات والأمن بمتابعة هذه التوجيهات، ومحاسبة المخالفين وفق الضوابط العسكرية دون تهاون، مع إحالة أي مخالف إلى المحكمة العسكرية".

وأشار وزير الدفاع، إلى أن "حيادية المؤسسة العسكرية ومهنيتها ثوابت لا تقبل التأويل، وخدمة العراق فوق كل اعتبار".