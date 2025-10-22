الأخبار

قائد عمليات بغداد يكشف أسماء المتورطين باغتيال صفاء المشهداني


كشف قائد عمليات بغداد، وليد خليفة التميمي، اليوم الأربعاء (22 تشرين الأول 2025)، عن أسماء المتورطين في جريمة اغتيال الضابط صفاء المشهداني، مؤكداً أن التحقيقات توصلت إلى الجناة بعد متابعة دقيقة وجهود استخبارية مكثفة.

وقال التميمي في تصريح للوكالة الرسمية إن "حادثة اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد، صفاء المشهداني، هي قضية جنائية وليست عملية إرهابية"، مشيراً الى أنه "لا يوجد أي تقصير أمني في الحادث".

وأوضح ان "القوات الأمنية قامت بواجبها على أتم وجه، وقد تم إلقاء القبض على الجناة والتحقيق مستمر معهم"، مبيناً ان "الحادثة تعد عملاً إجرامياً لا يؤثر في الوضع الأمني العام".

وأكد ان "جميع مناطق بغداد مؤمنة بالكامل، وأن القطعات الأمنية تواصل عملها ليلاً ونهاراً لضمان ديمومة الاستقرار الأمني"، مشدداً على أنه "لا توجد أي مؤشرات على تهديد أمني في بغداد".

وتابع ان "أسماء المتورطين بالجريمة هم:

مصطفى أحمد سلمان داود الدليمي

حسين فاروق عبدالكريم الجنابي

عبدالله عبدالرحمن طه ياسين المشهداني

عمر مثنى عبدالمنعم محجوب المشهداني

علاء محسن فهد عواد المشهداني".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البرلمان التركي يقر تمديد إرسال قوات إلى العراق وسوريا
جنايات الكرخ: الإعدام بحق إرهابي ينتمي إلى داعش
وزير الداخلية يحدد ضوابط إعادة المحكومين إلى الخدمة
القبض على 4 أجانب متهمين بقتل شخصين في كربلاء
تربية إقليم كردستان تحدد عطلة الانتخابات
وزير الدفاع يصدر توجيهات بشأن الانتخابات المقبلة
قائد عمليات بغداد يكشف أسماء المتورطين باغتيال صفاء المشهداني
نفط ميسان تكمل جسر حديدي مؤقت والبدء بإنشاء آخر دائم جنوب المحافظة
أمانة بغداد: غرامة مالية بحق واضعي المطبات الصناعية
المنافذ الحدودية: ضبط حاوية شواصي دراجات نارية مُعدّة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك