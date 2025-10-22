قائد عمليات بغداد يكشف أسماء المتورطين باغتيال صفاء المشهداني

كشف قائد عمليات بغداد، وليد خليفة التميمي، اليوم الأربعاء (22 تشرين الأول 2025)، عن أسماء المتورطين في جريمة اغتيال الضابط صفاء المشهداني، مؤكداً أن التحقيقات توصلت إلى الجناة بعد متابعة دقيقة وجهود استخبارية مكثفة.

وقال التميمي في تصريح للوكالة الرسمية إن "حادثة اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد، صفاء المشهداني، هي قضية جنائية وليست عملية إرهابية"، مشيراً الى أنه "لا يوجد أي تقصير أمني في الحادث".

وأوضح ان "القوات الأمنية قامت بواجبها على أتم وجه، وقد تم إلقاء القبض على الجناة والتحقيق مستمر معهم"، مبيناً ان "الحادثة تعد عملاً إجرامياً لا يؤثر في الوضع الأمني العام".

وأكد ان "جميع مناطق بغداد مؤمنة بالكامل، وأن القطعات الأمنية تواصل عملها ليلاً ونهاراً لضمان ديمومة الاستقرار الأمني"، مشدداً على أنه "لا توجد أي مؤشرات على تهديد أمني في بغداد".

وتابع ان "أسماء المتورطين بالجريمة هم:

مصطفى أحمد سلمان داود الدليمي

حسين فاروق عبدالكريم الجنابي

عبدالله عبدالرحمن طه ياسين المشهداني

عمر مثنى عبدالمنعم محجوب المشهداني

علاء محسن فهد عواد المشهداني".