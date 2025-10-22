نفط ميسان تكمل جسر حديدي مؤقت والبدء بإنشاء آخر دائم جنوب المحافظة

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، عن اكتمال إنشاء جسر حديدي مؤقت والبدء بإنشاء جسر كونكريتي دائم في منطقة سيد سفيح جنوب العمارة ضمن مشاريع المنافع الاجتماعية، حيث ذكر مدير عام شركة نفط ميسان، حسين كاظم لعيبي، في بيان، إنه "تم إكمال إنشاء الجسر الحديدي المؤقت في منطقة سيد سفيح على نهر الكحلاء، والذي أُنجز تمهيداً لبدء أعمال إنشاء الجسر الكونكريتي الدائم، ضمن مشاريع المنافع الاجتماعية التي تنفذها الشركة بالتنسيق مع الشريك الصيني شركة سينوك (CNOOC)".

كما أوضح، أن "هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة المشاريع الخدمية التي تقدمها الشركة لأبناء محافظة ميسان، بهدف تحسين البنى التحتية وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، لا سيما في المناطق القريبة من الحقول النفطية وفي مركز المحافظة"، وتابع أن "شركة نفط ميسان، ومن خلال شعبة المنافع الاجتماعية التابعة لقسم التشييد والمنشآت السطحية في الهيئة التشغيلية، قدمت عشرات المشاريع الخدمية لصالح الأهالي في مختلف القطاعات، وذلك بالتنسيق مع شركة سينوك الصينية إضافة الى مشاريع عديدة في قضاء الكحلاء ضمن المنافع الاجتماعية لحقل الحلفاية".

بالمقابل، أكد مدير قسم التشييد والمنشآت السطحية في الهيئة التشغيلية لحقول البزركان، علي ماجد عزيز، أن "المشروع نُفذ من قبل شركة عراقية متخصصة ذات خبرة في مشاريع الطرق والجسور"، مبيناً أن "الجسر الحديدي المؤقت قد اكتمل بالكامل ودخل الخدمة فعلياً مما سمح بتحويل مسار المركبات والمواطنين عليه لضمان انسيابية الحركة خلال فترة تنفيذ الجسر الكونكريتي الدائم".

كما أشار إلى أن "العمل بالجسر الكونكريتي الجديد قد انطلق فعلياً، وهو يُعد من المشاريع الحيوية لربطه مناطق جنوب العمارة (المركز والقرى في منطقة الطبر) بمنطقة المشرح"، منوهاً بأن "طول الجسر الجديد يبلغ 96 متراً وعرضه 12 متراً، مع أرصفة جانبية وأعمدة إنارة، ويستند إلى 13 ركيزة وفق التصاميم المصادق عليها من الهيئة العامة للطرق والجسور".