أمانة بغداد: غرامة مالية بحق واضعي المطبات الصناعية

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن رفع جميع المطبات غير الرسمية، فيما أكدت اتخاذ إجراءات قانونية وفرض غرامة مالية تصل لأكثر من مليون دينار بحق واضعي المطبات الصناعية، حيث ذكر المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، للوكالة الرسمية، إن "أمانة بغداد ترفض عمل بعض المواطنين مطبات صناعية في الشوارع، خصوصاً في المناطق التي تم إكساؤها مؤخراً، حيث تعمل الأمانة على رفعها ونصب مطبات حديثة داخل العاصمة بغداد قرب المدارس والمؤسسات الحكومية، وفي جميع الأماكن التي تشهد زخماً للمواطنين".

كما أضاف أن "نصب المطبات يتم وفق رؤية الأمانة لمدى احتياج كل منطقة داخل العاصمة ورفع جميع المطبات التي يستخدمها بعض المواطنين".

كذلك لفت إلى أن "هناك إجراءات قانونية وغرامات مالية بحق واضعي هذه المطبات أو تخريب الشوارع التي تم إنجازها مؤخراً داخل العاصمة بغداد".

فيما بيّن، أن "الغرامات تصل الى أكثر من مليون دينار لكل شخص يعبث أو يشوه المناطق التي يتم تطويرها من قبل أمانة بغداد".