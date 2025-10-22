الأخبار

أمانة بغداد: غرامة مالية بحق واضعي المطبات الصناعية


 

 

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن رفع جميع المطبات غير الرسمية، فيما أكدت اتخاذ إجراءات قانونية وفرض غرامة مالية تصل لأكثر من مليون دينار بحق واضعي المطبات الصناعية، حيث ذكر المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، للوكالة الرسمية، إن "أمانة بغداد ترفض عمل بعض المواطنين مطبات صناعية في الشوارع، خصوصاً في المناطق التي تم إكساؤها مؤخراً، حيث تعمل الأمانة على رفعها ونصب مطبات حديثة داخل العاصمة بغداد قرب المدارس والمؤسسات الحكومية، وفي جميع الأماكن التي تشهد زخماً للمواطنين".

كما أضاف أن "نصب المطبات يتم وفق رؤية الأمانة لمدى احتياج كل منطقة داخل العاصمة ورفع جميع المطبات التي يستخدمها بعض المواطنين".

كذلك لفت إلى أن "هناك إجراءات قانونية وغرامات مالية بحق واضعي هذه المطبات أو تخريب الشوارع التي تم إنجازها مؤخراً داخل العاصمة بغداد".

فيما بيّن، أن "الغرامات تصل الى أكثر من مليون دينار لكل شخص يعبث أو يشوه المناطق التي يتم تطويرها من قبل أمانة بغداد".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
